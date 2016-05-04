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بالصور.. نقيب الصحفيين: سنعلن قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة

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بالصور.. نقيب الصحفيين: سنعلن قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة بالصور.. نقيب الصحفيين: سنعلن قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة

كتب محمد السيد - محمد رضا - كريم عبد الكريم - تصوير حسام عاطف


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تعليقات (4)

1

ضمير فاسد

بواسطة: محمود

بتاريخ: الأربعاء، 04 مايو 2016 03:47 م

ضمير فاسد يستحق البتر

2

المشهد المتناقد

بواسطة: احمد

بتاريخ: الأربعاء، 04 مايو 2016 04:01 م

الاستاذ نقيب الصحفيين أليست القوائم السوداء هذة تتنافي مع مبادئ الديموقراطية أولست هذة تكميم ايضا للأفواة أم انكم تختارون دائما الديموقراطية الى على مذاكم انتم محتاجين تتعلموا يعنى اية ديموقراطية الأول لأنكم تفعلون عكسها تماما

3

مرتضي منصور

بواسطة: حمدي حافظ

بتاريخ: الأربعاء، 04 مايو 2016 04:02 م

المفروض مرتضي منصور علي رأس القائمة السوداء

4

"إذا لم يفك الحصار سيكون لنا تصرف آخر".

بواسطة: أبو مريم المصري

بتاريخ: الأربعاء، 04 مايو 2016 04:04 م

على رأي جحا هعمل زي ما عمل أبويا

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