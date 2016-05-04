بالصور.. نقيب الصحفيين: سنعلن قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة

كتب محمد السيد - محمد رضا - كريم عبد الكريم - تصوير حسام عاطف
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تعليقات (4)
2
المشهد المتناقد
بواسطة: احمدبتاريخ: الأربعاء، 04 مايو 2016 04:01 م
الاستاذ نقيب الصحفيين أليست القوائم السوداء هذة تتنافي مع مبادئ الديموقراطية أولست هذة تكميم ايضا للأفواة أم انكم تختارون دائما الديموقراطية الى على مذاكم انتم محتاجين تتعلموا يعنى اية ديموقراطية الأول لأنكم تفعلون عكسها تماما
3
مرتضي منصور
بواسطة: حمدي حافظبتاريخ: الأربعاء، 04 مايو 2016 04:02 م
المفروض مرتضي منصور علي رأس القائمة السوداء
4
"إذا لم يفك الحصار سيكون لنا تصرف آخر".
بواسطة: أبو مريم المصريبتاريخ: الأربعاء، 04 مايو 2016 04:04 م
على رأي جحا هعمل زي ما عمل أبويا
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1
ضمير فاسد
بواسطة: محمودبتاريخ: الأربعاء، 04 مايو 2016 03:47 م
ضمير فاسد يستحق البتر