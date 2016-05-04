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6 نصائح للتخلّص من رائحة الحمام الكريهة

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الأربعاء 04-05-2016 16:58

دورات المياه أماكن رطبة بطبيعتها، ما يجعلها البيئة المثالية لنمو العفن. وكنتيجة لذلك، غالباً ما تنبعث الروائح الكريهة والمنفرة من الـ"دش" والمغسلة والمرحاض. للتخلّص من هذه المشكلة، تنصح Helpling.ae، المنصة الإلكترونية الرائدة بالآتي:

1. "كربونات الصوديوم": ضعي وعاءً صغيراً يحوي "كربونات الصوديوم" في دورة المياه، إذ أنه يساعد على امتصاص الروائح الكريهة منها. ويمكن تزيين الوعاء المذكور بالزهور، ولكن تأكدي من عدم تغطية الأخيرة للمادة (كربونات الصوديوم) لأن ذلك يقلل من فعاليتها. أعيدي تعبئة الوعاء بكمية جديدة من "كربونات الصوديوم" كلّ شهر.
2. الليمون الحامض: تمتاز شرائح الليمون الحامض بقدرة رائعة على امتصاص الروائح وتحييدها. وللحفاظ على رائحة حمّام منعشة، قومي بتغيير شرائح الليمون الحامض كل أسبوع.
3. الخلّ: ضعي كأساً من الخل الأبيض في الزاوية المخصصة للدش، ما يساعد على امتصاص الروائح من المنطقة المحيطة. كما أن رشّ الجدران وستارة الـ"دش" بالخلّ يمنع نموّ العفن عليها.
4. الزيوت العطرية: يصنع خليط زيت الخزامى والكافور "المعجزات" في دورة المياه، لرائحته التي تطغى على غيرها من الروائح. في هذا الإطار، قومي بتدفئة بضع قطرات من الخليط المذكور في وعاء خاص، وضعيه في دورة المياه. كما تستطيعين أيضاً وضع أوراق الخزامى أو الكافور في قدر، أو إضافة قطرات من الزيت العطري إلى قطعة قطن ووضعها داخل لفافة من مناديل الحمام وتركها في زاوية جافة من زوايا الحمّام.
5. منعشات الهواء الطبيعية: أضيفي كأسين من الماء، وملعقة كبيرة من الخلّ الأبيض وملعقة صغيرة من "كربونات الصوديوم" وعشر قطرات من الزيت العطري لصنع منعش هواء خال من المواد الكيماوية. اتركيه في دورة الحمام واستخدميه حسب الحاجة.
6. الكحول الطبية: اخلطي ثلاثة أجزاء الماء مع جزء من الكحول الطبية، وأضيفي 10 قطرات من الزيت العطري ورشيه حسب الحاجة. هذا الخليط فعال كمنعش هواء طبيعي، ويمتص الروائح المنفرة الأخرى في الحّمام.

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