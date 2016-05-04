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بيلاروسيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

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بيلاروسيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها بيلاروسيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة السفر إلى جمهورية بيلاروسيا دون الحاجة لاستخراج تأشيرة مسبقة والبقاء فيها لمدة لا تتجاوز 30 يوما.

وأوضح أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الوزارة استلمت مذكرة رسمية من سفارة جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة تفيد بأن الرئيس ألكسندر لوكشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا وقع قرار إعفاء مواطني الدولة حملة جواز السفر الخاص ولمهمة والعادي من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضي بيلاروسيا وأن القرار دخل حيز التنفيذ يوم 29 أبريل الماضي.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية أن هذا القرار يبين مدى عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا في ظل تطور التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة من جهة ومن جهة أخرى يعكس ما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة قوية وبارزة تحظى بثقة واحترام دول العالم .
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