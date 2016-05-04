مصرع طفلتين إثر سقوطهما من نافذتي مسكنهما بالشارقة

لقيت طفلة عربية في الرابعة من العمر حتفها إثر سقوطها من نافذة منزل ذويها الواقع بالدور التاسع من إحدى البنايات السكنية بمنطقة المجاز بالشارقة، حيث تبين أن الطفلة كانت بمفردها بالشقة السكنية عندما تسلقت مقعداً كان بجوار النافذة لتسقط من شرفة المنزل وتلقى حتفها على الفور متأثرةً بإصاباتها .

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت اتصالا من أحد الأشخاص بتاريخ 3 مايو 2016، في حوالي الساعة 6:10 صباحاً، يفيد بوقوع الحادث حيث تم إبلاغ مركز شرطة البحيرة الشامل.

وبالانتقال إلى الموقع من قبل دوريات الشرطة فقد تبين أن الطفلة قد فارقت الحياة متأثرة بعدد من الإصابات والكسور التي لحقت بها ، وبسؤال والدتها أفادت بأنها تركت طفلتها وحيدة بالمنزل وعند عودتها فوجئت باختفاء طفلتها وبوجود كرسي أسفل النافذة المفتوحة ما رجح أن تكون الطفلة قد تسلقته وسقطت من النافذة ..

وفي اتصال آخر ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في الاول من مايو أفاد أحد الأشخاص بوفاة طفلة من الجنسية الآسيوية تبلغ من العمر سنتين ونصف إثر سقوطها من نافذة الشقة التي تسكنها أسرتها، والواقعة بالدور السابع بإحدى البنايات السكنية بمنطقة القاسمية بالشارقة ،حيث انتقلت إلى الموقع دوريات مركز شرطة الغرب الشامل ، وتبين أن الطفلة قد فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها بعد سقوطها على الأرض من نافذة الشقة ، وبسؤال والدة الطفلة المتوفاة أفادت بأنها تركت طفلتها نائمة بالشقة حيث اتجهت لإحضار شقيقها من المدرسة، وعند عودتها إلى المنزل فوجئت بوقوع الحادث حيث تبين وجود طاولة تلفزيون أسفل النافذة يرجح ان تكون الطفلة قد صعدت عليها لتسقط من النافذة وتلقى حتفها على الفور .

وأوضح العقيد خليفة كلندر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أنه بوقوع الحادثتين المشار إليهما يرتفع عدد حوادث سقوط الأطفال من شرفات البنايات العالية التي وقعت بمدينة الشارقة منذ بداية العام الحالي 2016 م وحتى اليوم إلى 5 حوادث راح ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واربع سنوات، وأدت إلى إصابة طفلة واحدة بحالة شلل ووفاة بقية الضحايا في هذه الحوادث المأساوية.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة وحملات التوعية التي أطلقتها وزارة الداخلية وشرطة الشارقة للتنبيه إلى خطر وقوع هذه الحوادث، ومطالبتها بمراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم في الشقق السكنية خاصة الواقعة في البنايات المرتفعة، وتوجيهاتها بضرورة إغلاق النوافذ في حال عدم استخدامها وتركيب قضبان معدنية على النوافذ لحماية الطفل، وعدم وضع الأثاث والطاولات والمقاعد بجوار النوافذ ..

ودعا مدير إدارة مراكز الشرطـة الشاملة الآباء والأمهات بضرورة التشديد على مراقبة أطفالهم، والعناية بسلامتهم والمحافظة على حياتهم وأرواحهم من الإهمال الذي يعتبر السبب الاول وراء تلك الحوادث المأساوية ..

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