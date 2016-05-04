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إخلاء سبيل 22 متهمًا بالتظاهر في “جمعة الأرض”

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إخلاء سبيل 22 متهمًا بالتظاهر في “جمعة الأرض” إخلاء سبيل 22 متهمًا بالتظاهر في “جمعة الأرض”

أرشيفية

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية “أحداث جمعة الأرض” المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهر، وتحديد جلسة 1 يوينو للمرافعة.

كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، قد أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا، مع أحالة الآخرين إلى محكمة الجنح.

يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

وضمت قائمة المحتجزين كلا من “محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبد الفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيم

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