10 أخطاء ترتكبينها تحول طفلك إلى محب للمال

من يملك المال يملك القرار، هذا بمفهوم الدول وأباطرة السوق، ولكن لا يعني ذلك أن تطبقي هذه المقولة على طفلك الصغير، ولا أن تشعريه بأن المال هو الهدف الأساسي في الحياة، فترتكبي أكبر خطأ في حقه، وذلك من خلال ممارسة عدة تصرفات وسلوكيات تحول طفلك إلى إنسان مادي يسعى نحو المال، ويجعله هدفه الوحيد.

الأخصائية التربوية هدى غنيم تقدم لك هذه الأخطاء التي ترتكبها الأمهات في توصيل مفهوم المال للصغار كالتالي:

• عندما يصبح في سن عامين تنادينه؛ لكي يسمع كلامك: تعال خذ قرشاً، أو تغلقين يدك وتنادينه؛ لكي يفتحها ويأخذ المال.

• تضحكين عليه وتخدعينه وذلك حين تضمين قبضتك الفارغة، وتطلبين منه أن يأتي مسرعاً، ويترك ما يقوم به من تخريب ليحصل على المال، فيصدم أن يدك فارغة.

• تشجعينه أنه لو أطاع أوامرك فسيحصل على المال، وهكذا يصبح المال وسيلة المكافأة الأولى.

• تهددينه بأنك ستطلبين من والده أن يحرمه من المصروف في حال الخطأ، أو التعثر في المدرسة.

• تغرينه بأنك سوف تعطينه مبلغاً كبيراً زيادة على المصروف إذا ما نقل لك أخبار الآخرين، وتجسس عليهم.

• ترددين دوماً أمامه أنك خائفة من المستقبل، وأن المال قد يقل في البيت بسبب مشكلة ما قد تواجه عمل الوالد، وهنا يستقر في ذهن الصغير أن المال وحده هو سبب استقرار البيت.

• تقارنين بين مستوى أسرتك المادي، ومستوى الجيران والأقارب أمام طفلك، وتتحسرين على وضع أسرتك، فيعتقد طفلك أن المال هو المقياس الأول للسعادة.

• تقولين له سأشتري لك كذا وكذا، وتقرنين الشراء بالإنجاز. فلا تقولين له مثلاً: إذا واظبت على الصلاة فسيحبك الله ويوفقك، ولكن تخطئين وتقولين له: إذا واظبت على الصلاة فسأشتري لك دراجة.

• تجزعين وتبكين حين تتلف قطعة قيّمة في البيت أو أحد الأجهزة، وترددين أن ثمنها كذا وكذا، وبذلك يشعر الطفل بأن الخسارة في الحياة هي المال.

• تضحكين عليه أو على إخوته، وتضعين في يدك زراً أو قطعة مستديرة من المعدن وتطلبين منه أن يأخذها مقابل عمل جيد قام به، وبذلك تعلمينه الخداع والغش عن طريق المال.