بالصور.. محكمة قصر النيل تخلى سبيل 22 من متظاهرى "جمعة الأرض"

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد بإخلاء سبيل متهمى "جمعة الأرض"، وتأجيل محاكمتهم لجلسة 1 يونيو.

طالب دفاع متظاهرى "جمعة الأرض" من محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد وأمانة سر شريف صلاح، بإخلاء سبيل المتهمين وعددهم 22 حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات، كونهم طلبة فى الجامعات، وقدم محامو المتهمين حافظة مستدات للمحكمة تثبت أنهم طلبة.

كما طالب دفاع المتهمين بسماع شهود النفى وتفريغ الكاميرات المحيطة بنقابة الصحفيين وعرضها على شاشات.

وفى بداية الجلسة نادى قاضى المحكمة على كل متهم وواجهه بالاتهامات الموجودة فى أمر إحالتهم من النيابة العامة، بأنهم اشتركوا وآخرون فى تجمهر، وقطعوا الطريق وعطلوا المواصلات ومنعوا تنفيذ القانون ولم ينصاعوا لرجال الشرطة بتفريق المظاهرة.

دفاع متظاهرى "جمعة الأرض" يطالب بإخلاء سبيلهم لأداء الامتحانات