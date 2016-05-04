الزهيان: الرعاية الأبوية لسلمان الحزم تجسيد لحرصه على دعم أبنائه الدائم

ليست غريبة على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- هذه الرعاية الكريمة الابوية التي يحيط بها أبنائه كيف لا وهو -أيده الله- حريص على دعم ابناء هذه البلاد لتحقيق ما ينشده هذا الوطن الغالي، وها هو -حفظه الله- يشاركهم فرحتهم بتخرجهم وحصولهم على شهادة الاختصاص السعودية، ويترقب أبناؤه من خريجي شهادة الاختصاص السعودية بعد سنوات الجهد ومشوار صبر وأمل رعايته الكريمة -حفظه الله- لتخريج الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء الصيادلة، ويأتي هذا اليوم الذي تحتفي فيه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتخريج كوكبة جديدة من حملة شهادة الاختصاص السعودية، وهم الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة في نواحي الطب المختلفة، تستلهم في هذا الوقت أبطالنا البواسل من جنود الوطن في كل مكان الذين يدافعون عن حياض الوطن ضد هذه الافة الزائلة باذن الله الا وهي افة الارهاب، حيث نقدر عاليا في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هذه الجهود المخلصة من أبناء هذا الوطن في ظل التوجيهات الحكيمة من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الامين قاهر الارهاب صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد فارس رؤية المملكة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

كما يسعد الخريجون بمشاركة جنودنا البواسل في هذا العام فرحة تخرجهم من خلال وسم # نشارككم _فرحتنا _ شكراً _ جنود _ الوطن .

اننا ندرك اننا نعيش في وطن نفاخر به وتحت ظل قيادة رشيدة لا تقبل بأقل من التميز والتفرد والابداع كسمة للحياة ومعيار للنجاح والتقدم ويبقى هذا هو التحدي الأكبر الذي سيواجهه الخريجون في حياتهم المقبلة، ومستقبلهم المهني كقيادات صحية يعول عليها القطاع الصحي الكثير والكثير في تحقيق اهدافه الاستراتيجية المستمدة من تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحاتها التي تصب في صالح تقدم ورخاء هذا الوطن المعطاء وأخيراً وليس أخيرا يطيب لي أن أتوجه باسمى عبارات الشكر والامتنان لله عز وجل أولاً ثم لخادم الحرمين الشريفين الذي لم يفتأ يدعم ويرعى مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية التي تبث مساحات من الحماس والفخر في أبنائه كل عام، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ودام عز بلادنا الغالية كما لا يفوتني أن أوجه أنقى عبارات التهنئة إلى كل الخريجين والخريجات على ما حققوه من إنجاز بحصولهم على الدرجة العلمية الرفيعة التي طالما كانت بالنسبة لهم حلماً يتطلعون إليه ويصبون نحوه.