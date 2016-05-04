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“الطرق والكباري”: 16 ألف قتيل في العام الواحد بسبب الحوادث

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“الطرق والكباري”: 16 ألف قتيل في العام الواحد بسبب الحوادث “الطرق والكباري”: 16 ألف قتيل في العام الواحد بسبب الحوادث

أرشيفية

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، اليوم الأربعاء، إن حجم الطرق مع الانشاءات المتوسعة زاد بنسبة تتجاوز الـ35% من حجم الطرق القديمة، مُشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي كان يقدر الطرق بـ25 ألف كيلو طرق، بينما وصلت إلى 28 ألف كيلو، مستهدفًا أن تصل في أواخر السنة المالية إلى 30 ألف كيلو طرق.

وأشار “ترك”، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى ان القوات المسلحة ووزراة الاسكان تعمل حاليًا على 5000 كيلو من الطرق الجديدة، ليصل عددهم إلى 9000 كيلو، مُشيرًا إلى أنه التوسع في الطرق يساعد في تقليل عدد الحوادث والمحاور والتحويلات والعلامات المرورية، مُشيرًا إلى أن عدد الحوادث بسبب الطرق لا تتجاوز الـ5% من إجمالي الطرق.

وأضاف “رئيس هيئة الطرق والكباري”، أن حوادث الطرق عامة داخل محافظات نتج عنها 16 ألف قتيل في العام الواحد، مُشيرًا إلى أنه من بينهم 725 قتيلا بسبب الطرق، مؤكدًا ان الدولة الآن تولي اهتماما كبيرًا بالطرق وأنه لأول مرة وأن يحدث أن ياتي رئيس يخصص مشروع قومي للطرق، لتقليل الحوادث، مناشدًا المواطنين بالوعي واتباع تعليمات المرور والسلامة والأمان.

 

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