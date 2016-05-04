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القبض على رئيس حي روض الفرج متلبسًا بتقاضي رشوة

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القبض على رئيس حي روض الفرج متلبسًا بتقاضي رشوة القبض على رئيس حي روض الفرج متلبسًا بتقاضي رشوة

أرشيفية

ألقى مسئولوا الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس حي روض الفرج، متلبسًا بتقاضي رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين.

وجاءت الرشوة، نظير تسهيل حصوله على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، والذي قام بشرائه تمهيدًا لإقامة عقار جديد .

وأكد اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه لا تستر على الفساد أيًا كان موقع صاحبه.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بكل حزم، وتفعيل القانون ضد كل من يسيء استخدام سلطاته لتحقيق مصالح شخصية .

وناشد اللواء أحمد تيمور، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن الفاسدين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم على الفور.

ولفت “تيمور”، إلى أن الجهات الرقابية داخل المحافظة تعمل بكل طاقتها لكشف الفاسدين، وتقديمهم للعدالة .

 

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