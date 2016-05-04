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غدا.. الجمعية الأوروبية للتغذية تكشف عن علاج للإمساك المزمن

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غدا.. الجمعية الأوروبية للتغذية تكشف عن علاج للإمساك المزمن غدا.. الجمعية الأوروبية للتغذية تكشف عن علاج للإمساك المزمن
تنطلق فعاليات مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمى والتغذية، فى دورته الرابعة بدول شمال إفريقيا، لمناقشة المستجدات فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد ومن أهمها الإمساك المزمن الذى يعانى منه الملايين حول العالم، وذلك غد الخميس 5 مايو.

ويبدأ المؤتمر بإطلاق أحد الأدوية الجديدة لعلاج مرضى الإمساك المزمن غير المستجيبين للعلاجات التقليدية، وذلك بحضور الدكتور "طاهر الزناتى" أستاذ الباطنة وأمراض الجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب قصر العينى، والدكتور "هشام الخياط" أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، والدكتور "إبراهيم مصطفى" أستاذ الباطنة وأمراض الجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب قصر العينى، والدكتور "حنان نوح" رئيس قسم الجهاز الهضمى والمناظير بجامعة الإسكندرية، والدكتور "محمد كمال شاكر" رئيس قسم الطب الاستوائى بجامعة عين شمس وعضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، والدكتور "مدحت السحار" مدير مستشفيات الشرطة بالجمهورية، والدكتور "أشرف عقبة" أستاذ ورئيس قسم الحساسية والمناعة بكلية طب قصر العينى.


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