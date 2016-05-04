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لو قلبك رهيف ومعندكش جرأة كفاية.. اعرف طرق تعزيز الثقة بالنفس

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لو قلبك رهيف ومعندكش جرأة كفاية.. اعرف طرق تعزيز الثقة بالنفس لو قلبك رهيف ومعندكش جرأة كفاية.. اعرف طرق تعزيز الثقة بالنفس
"لو قلبك رهيف، ومعندكش جرأة كفاية"، ينصحك الدكتور شاهين رسلان – أستاذ الصحة النفسية – بضرورة أن تتبع بعض النصائح الهامة التى تمكنك من السيطرة على هذا الأمر الذى يضعف ثقتك بذاتك ويجعلك عرضة لاضطرابات القلق والتوتر.

وأشار "رسلان" إلى أن الشعور بانعدام الجرأة والشجاعة، وانعدام القدرة على الإقدام على فعل بعض الأفعال التى تحمل بعضا من المخاطرة المحسوبة، الخوف من قيادة السيارة، أو غيرها من الأفعال البسيطة التى يفكر الشخص سلبيا تجاهها فيعزف عن القيام بها، ما هو إلا ضعف بمقدار الثقة بالذات يحتاج لتعزيز واكتشاف مبكر.

وتابع "شاهين" حديثه مقدمًا مجموعة من أبرز النصائح التى تساعد الشخص الذى لا يتسم بالجرأة على التخلص من مشاعره وتفكيره السلبى، وكذلك نصائح للمحيطين به:
>- الاكتشاف المبكر والاعتراف بالمشكلة وطلب مساعدة المحيطين والمقربين أمر فى غاية الأهمية لتستطيع علاج نفسك ذاتيا
>- على المحيطين تعظيم أفعال هذا الشخص حتى وإن كانت بسيطة، كالقيادة مسافة شارع واحد لا أكثر
>- على المحيطين مساعدته على تجاوز خوفه، دون تهكم أو سخرية أو تعليقات لا داع لها ولو على سبيل الضحك
>- إبراز أعماله الجيدة وتعظيمها
>- التعامل التدريجى مع ما يخيفك، ومحاولة الاستعانة بشخص مقرب لمساعدتك تشعر بالطمأنينة وتدريجيا سوف لن تحتاج أى مرافق، على سبيل المثال قم بقيادة سيارتك بجانب صديقك لمدة 5 دقائق، ويوميا زد من المدة.
>- إذا لم تتمكن من السيطرة على قلقك الشديد، فعليك باستشارة مختص للخضوع لجلسات علاج سلوكية سهلة ومفيدة.
>- تعزيز الثقة بالنفس بالنظر للجوانب الإيجابية فيها


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