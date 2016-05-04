تحليل في الجول – 11 صورة تشرح أن سيميوني تأهل لأن جوارديولا اعتقد أنه يواجه يوفنتوس

سقط بايرن ميونيخ ضد أتليتكو مدريد في مباراة الذهاب وليس الإياب فقط، حينما قرر جوسيب جوارديولا أن يلعب بـ3 لاعبين من أجل استحواذ أكثر على الكرة وعدم استغلال نقاط ضعف منافسه الواضحة.

في مباراة الإياب حاول بايرن ميونيخ كثيرا لكنه سجل مرتين، الأولى من كرة ثابتة من الواضح أنهم تدربوا عليها كثيرا وخدمهم حظ خوسيه خيمينيز العاثر، وفي الهدف الثاني جاء عن طريقة نقطة ضعف أتليتكو الأكبر.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التحليل التالي في 11 صورة كيف تأهل أتليتكو لنصف النهائي وكيف خدع جوارديولا نفسه؟

أتليتكو مدريد

الفريق كان متمركزا بقوة في جانب التواجد داخل منطقة الجزاء ومنع التمريرات القصيرة وحرمان التيكي تاكا من خاصية المساحات القصيرة فكيف تفوز عليهم؟ عن طريق العرضيات بكل تأكيد وهو ما وضح أسلوب بايرن أكثر منذ اللحظات الأولى في المباراة.

في كل كرة عرضية كانت تظهر الخطورة على مرمى يان أوبلاك دائما هناك قصور فيما يخص التمركز وطريقة التعامل مع الكرات الهوائية وذكاء لاعبي بايرن ميونيخ.

فضل سيميوني أن يدافع من منطقة جزائه فقط بهدف استغلال اندفاع بايرن ميونيخ في وقت ما بالمباراة، كان يرغب في خلق مساحة لأنتوان جريزمان أو فيرناندو توريس كلاهما يفهم الآخر ويعرف كيف يستغل مساحة كبيرة كتلك.

دفاع أتليتكو مثل مباراة الذهاب لم يصل لحد الكمال كانت هناك العديد من السقطات أهمها في التعامل مع الكرات الطولية والعرضيات أي مساحة كانت تظهر ولو لثانية كان بايرن جاهز لاستغلالها، كتيبة سيميوني قصرت كثيرا وكادت أن تستقبل مبكرا.

سيميوني دافع بـ9 لاعبين في أكثر من مرة وأحيانا بـ10، كل هدفه كان عدم استقبال هدف مبكر لكن فريقه كان سيئا وكان يفقد الكرة بسرعة وبايرن ميونيخ سدد على المرمى واستغل كل فرصة ممكنة، أتليتكو كلما كان يحصل على الكرة كلما كان يمنحها سريعا لبايرن.

إذا كان فريقك قويا على الصعيد الدفاعي وأنت تنتهج الفكر الدفاعي فعليك أن تحيط علما بألا توقف التيكي تاكا فقط، عليك بإيقاف العرضيات والتسديدات واستغلال كل ما لدى الخصم، أتليتكو لم يقدم أفضل ما لديه، وكاد أن يستقبل في أكثر من مرة من كرة عرضية أو تمريرة بينية. نعم الفريق أغلق المساحات لكنه فتح سبلا هجومية أخرى لبايرن ميونيخ.

في بداية الشوط الثاني شعر سيميوني أنه بحاجة لدفعة هجومية فريقه مستسلم كليا لبايرن، وعليه أن يغير تكتيكه بغلق العمق بفتح مساحات قليلة لاستغلال سذاجة بايرن ميونيخ الدفاعية وقد كان هجمة سريعة للغاية وتمريرة ضربت 3 لاعبين من بايرن ميونيخ عقبها هدف التعادل القاتل.

من بعد الهدف شعر أتليتكو وسيميوني ببعض الطمع وهو ما سبب خللا دفاعيا، جبهة خوانفران كانت مستباحة طوال المباراة لكن القصور بدا واضحا منذ الدقيقة 60 بايرن كثف الضغط من هذه النقطة ومع انكماش أتليتكو للدفاع كان الطرف الأيمن مفتوحا كليا وهو ما جاء منه عرضية الهدف الثاني.

بايرن ميونيخ

بداية المباراة الحقيقية لبايرن ميونيخ كانت حينما جاء السيناريو الخاص بجوارديولا، كرة ثابتة وطريقة تمركز متفق عليها مع سوء حظ لمدافع تسببت بالهدف الأول في الدقيقة 30.

بايرن تعلم فعليا مثلما قال جوارديولا من مواجهة يوفنتوس وعندما حاول أتليتكو أن يحبط التيكي تاكا، تحول لفريق يلعب عرضيات، لكن المشكلة أن الفريق سيلعب بتلك الفلسفة لدقائق مما شتت اللاعبين عن إنهاء الفرص الكثيرة، حتى في كرة ضربة الجزاء تمركز بايرن في الركنية كان أفضل لذا اهتم مدافعو أتليتكو بعرقلة لاعبي بايرن.

جوارديولا عمد لتحريك لاعبيه بين الخطوط واستغلال أنصاف الفرص، وخصوصا جبهة خوانفران التي ظهر بها خللا كبيرا للغاية وبالفعل بايرن حصل على عدة فرص من تلك الزاوية.

مشكلة بايرن أنه اعتقد أن أتليتكو هو يوفنتوس فعلا مع السيطرة والضغط، ولم ينتبه أبدا إلى أن سيميوني قد سحب لاعبا من العمق لإضافة جناح هجومي من أجل خلق مساحة للثنائي الذي كان مختفيا، مع اندفاع بايرن ميونيخ وسوء التمركز جاءت الهجمة الوحيدة الخطيرة التي تسببت بالهدف القاتل.

جوارديولا لم يفكر أبدا في أن يدافع فريقه بل فكر في أن يهاجم فقط، نعم الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، لكن أتليتكو فريق يستغل أنصاف الفرص، الروخيبلانكوس قد يخلق فرصة وحيدة في المباراة الواحدة وسيسجلها هدفا، تمركز بايرن دفاعيا كان ضعيفا للغاية ومنح مساحات لأتليتكو.

جوارديولا تعامل مع موقف تمركز أتليتكو أمام منطقة جزائه بذكاء، ولاعبو بايرن أرسلوا كرات عرضية وطولية طوال الوقت والهدف كان قريبا مع التحرك الرائع من دون كرة للاعبي بايرن ومحاولات سحب دفاعات أتليتكو لثلث الوسط.

خسارة بايرن أتت من مباراة الذهاب، في مباراة الإياب صنع الفريق الكثير من الفرص لكنه لم يستغل سوى فرصتين الأولى كرة ثابتة والثانية نفس الهدف الذي تم تسجيله في يوفنتوس، وربما خسر جوارديولا لأنه اعتقد أن أتليتكو هو يوفنتوس.