تجدد الغارات فى الغوطة الشرقية بدمشق مع انتهاء اتفاق التهدئة

>تجددت الغارات والاشتباكات فى الغوطة الشرقية فى ريف دمشق بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء مع انتهاء اتفاق تهدئة مؤقت تم فرضه فى المنطقة بموجب قرار روسى أمريكى، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، استهدفت "22 غارة جوية على الأقل نفذتها طائرات حربية يرجح إنها سورية" الغوطة الشرقية فى ريف دمشق وتحديدا فى اطراف بلدتى شبعا ودير العصافير. وترافقت الغارات مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل الإسلامية فى محيط دير العصافير.

و نقلت وكالات أنباء روسية عن إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله اليوم الأربعاء إنه كان من المزمع بدء سريان "نظام تهدئة" فى حلب بسوريا فى الثالث من مايو إلا أن هجمات شنها متشددو جبهة النصرة عطلته.

وأضاف أنه كان من المزمع أن يسرى "نظام التهدئة" فى حلب وضواحيها لمدة 24 ساعة ويجرى تمديده بعد ذلك لمدة يومين.

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