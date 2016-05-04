أمريكان فوتبول – فريق الجامعة الألمانية بطل الدوري المصري.. وتنظيم أول مباراة نسائية

حسم فريق الجامعة الألمانية للعبة كرة القدم الأمريكية لقب الدوري المصري للعبة للمرة الثانية على التوالي.

وأنهى فريق الجامعة الألمانية المباراة النهائية للنسخة الثانية من مسابقة الدوري المصري، بالفوز على فريق هيل هوندز، بنتيجة 12-10.

هيل هوندز كان متقدما بنتيجة 10 نقاط مقابل 5 حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، إلا أن فريق الجامعة الألمانية حول تأخره إلى فوز بـ12 نقطة مقابل 10 في الثواني الأخيرة ليحرزوا اللقب.

وأقيمت المباراة على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي وسط حضور ما يقرب من 600 متفرج.

قوانين اللعبة

تقام اللعبة على أراضٍ عشبية ويتكون كل فريق من 22 لاعبا، 11 منهم يشكلون فريقا هجوميا ينزل لأرض الملعب عندما تكون الكرة بحوزتهم، و11 آخرين دفاعيين تكون مهمتهم منع الفريق الخصم من إيصال الكرة للجانب الآخر.

الغرض في اللعبة هو تخطي لاعبي الفريق الخصم والوصول إلى نهاية منطقتهم، ويمكن حمل الكرة باليدين والتقدم بها أو تمريرها إلى لاعب آخر في منطقة أخرى لمواصلة التقدم، ويمكن أيضا أخذ الكرة من يد اللاعب في نفس الفريق مباشرة، يمكن تحقيق هدف بأكثر من طريقة، أو ركل الكرة عاليا بين العمودين الموجودين أعلى نهاية منطقة الفريق الآخر، والفريق الفائز هو الذي يحصد أكبر قدر من النقاط في الوقت المحدد.

وحصل مدرب فريق "MSA تايجرز"، الأمريكي ميك سولرز على جائزة أفضل مدرب، كما حصل لاعبه أحمد رامي على جائزة أفضل مدافع.

وفاز على سامر، لاعب "كايرو بييرز" على جائزة أفضل لاعب صاعد.

بينما جمع سيف سويلم لاعب الجامعة الألمانية بين لقبي أفضل مهاجم في البطولة، وأفضل لاعب في المباراة النهائية.

أول مباراة نسائية

عبر علي رفيق رئيس اتحاد لعبة كرة القدم الأمريكية في مصر عن سعادته باكتمال النسخة الثانية من المسابقة في مصر، مؤكدا أن اللعبة تزداد شعبيتها كثيرا في الآونة الأخيرة بمصر.

وقال رفيق في تصريحات لـ FilGoal.com: "اللعبة تزداد شعبية في مصر يوما بعد يوم، ولم تعد قاصرة على الرجال، إذ أن النساء أيضا بدأوا ممارستها".

وأضاف "يوم 13 مايو الجاري سيشهد أول مباراة رسمية في كرة القدم الأمريكية للنساء في مصر".

"المباراة ستكون بين فريقي She Wolves وPink warriors على ملعب المركز الأولمبي في المعادي".

وعلى جانب أخر، أوضح رفيق أن المنتخب المصري سيبدأ استعداده للمباريات الودية الدولية، التي ستقام في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.