بالفيديو .. طبيب إماراتى يكشف عوامل ارتفاع الإصابة بالسكتة الدماغية فى مصر

السكتة الدماغية من الأمراض الخطيرة والقاتلة، حيث تصيب أكثر من 250 ألف شخص سنويًا فى مصر ، وتسبب وفاة حوالى 50 ألفا منهم، وتعد ثانى أكثر أسباب الوفاة بين كبار السن فى العالم وفقا لما نشر بمجلة "nature reviews neurology " .

وفى هذا السياق كشف الدكتور سهيل عبد الله الركن، رئيس جمعية الأعصاب فى الإمارات، ورئيس قسم الأعصاب فى مستشفى راشد عن أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية فى مصر مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضح الطبيب الإماراتى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر أكاديمية السكتة الدماغية الذى انعقد مؤخرًا فى دبى أن زيادة معدلات السكتة الدماغية فى مصر يرجع إلى ارتفاع نسب الإصابة بارتفاع ضغط الدم وعدم السيطرة عليه وارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكر، لافتًا إلى أن 50% من المصريين الذين يتجاوز عمرهم 50 عاما إما مصابين بمرض السكر أو مرض الضغط.

وأضاف أن الأسباب الأخرى تشمل: زيادة التوتر وعدم ممارسة الرياضة والمشى وارتفاع معدلات السمنة، حيث يرفع ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبى وخاصة الجلطة الدماغية، كما لا يخفى دور الشيشة والسجائر، والأخيرة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حوالى 8 إلى 10 أضعاف.

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