السفير أحمد قطان: بشار الأسد سيلقى مصير القذافى وصدام

قال السفير أحمد القطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، إن ما شهدتة مدينة حلب السورية من قصف وحشى بيد قوات بشار الأسد للمدنيين الأبرياء يعد جريمة حرب يجب محاسبة من شارك فيها أو سكت عنها، لافتا إلى أن أسلوب الشجب والإدانة لمثل هذه الأحداث عفا عليه الزمان وأصبح يثير غيظ وحنق الشعوب العربية.

وأوضح السفير قطان، فى كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، لبحث تطور الأوضاع فى مدينة حلب السورية، أن بشار الأسد يعد طاغية سيلقى مصير صدام والقذافى بلا شك، وكل ما يفعله من أجل إحكام قبضته على سوريا لن يحقق له هدفه بل سيدمر سوريا، قائلا: "البعض يصر على أن استمرار هذا النظام فى حكم سوريا سيحافظ على وحدتها وعدم تقسيمها، لكن هذا غير صحيح، فهذه العصابة ستؤدى إلى تقسيمها، ولابد لحل سياسى يتم بانتقال سلمى للسلطة بدون الأسد".

وأشار مندوب السعودية فى الجامعة العربية، إلى أن ممارسات بشار الأسد والذى وصفه بـ "السفاح" ونظامه وحلفائه يستخدمون أسلحة متطورة لتركيع الشعب السورى لن تحقق أهدافها وستتسبب فى دمار البلاد بأكملها، مؤكدا أن المملكة حذرت "بشار" من قبل من محاولة إدخال سوريا فى متاهة لا نجاة منها.

وتابع "المملكة على قناعة بأن بشار سيرحل بقوة السلاح مجبرا" .

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