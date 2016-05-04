أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السفير أحمد قطان: بشار الأسد سيلقى مصير القذافى وصدام

Google+ Print
السفير أحمد قطان: بشار الأسد سيلقى مصير القذافى وصدام السفير أحمد قطان: بشار الأسد سيلقى مصير القذافى وصدام
قال السفير أحمد القطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مندوب المملكة العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، إن ما شهدتة مدينة حلب السورية من قصف وحشى بيد قوات بشار الأسد للمدنيين الأبرياء يعد جريمة حرب يجب محاسبة من شارك فيها أو سكت عنها، لافتا إلى أن أسلوب الشجب والإدانة لمثل هذه الأحداث عفا عليه الزمان وأصبح يثير غيظ وحنق الشعوب العربية.

وأوضح السفير قطان، فى كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، لبحث تطور الأوضاع فى مدينة حلب السورية، أن بشار الأسد يعد طاغية سيلقى مصير صدام والقذافى بلا شك، وكل ما يفعله من أجل إحكام قبضته على سوريا لن يحقق له هدفه بل سيدمر سوريا، قائلا: "البعض يصر على أن استمرار هذا النظام فى حكم سوريا سيحافظ على وحدتها وعدم تقسيمها، لكن هذا غير صحيح، فهذه العصابة ستؤدى إلى تقسيمها، ولابد لحل سياسى يتم بانتقال سلمى للسلطة بدون الأسد".

وأشار مندوب السعودية فى الجامعة العربية، إلى أن ممارسات بشار الأسد والذى وصفه بـ "السفاح" ونظامه وحلفائه يستخدمون أسلحة متطورة لتركيع الشعب السورى لن تحقق أهدافها وستتسبب فى دمار البلاد بأكملها، مؤكدا أن المملكة حذرت "بشار" من قبل من محاولة إدخال سوريا فى متاهة لا نجاة منها.

وتابع "المملكة على قناعة بأن بشار سيرحل بقوة السلاح مجبرا" .

- مندوب مصر لدى الجامعة العربية: الحل السياسى السبيل لإنهاء الأزمة السورية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن