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الخرطوم تطالب متمردى قطاع الشمال بالتوقيع على خارطة الطريق

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الخرطوم تطالب متمردى قطاع الشمال بالتوقيع على خارطة الطريق الخرطوم تطالب متمردى قطاع الشمال بالتوقيع على خارطة الطريق

دعت وزارة الخارجية السودانية، متمردى الحركة الشعبية- قطاع الشمال-إلى التوقيع على خارطة الطريق التى قدمتها الوساطة الأفريقية للأطراف المشاركة فى اللقاء التشاورى الذى عقد بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا فى مارس الماضى.

وقال السفير على الصادق الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية فى تصريح صحفى اليوم-“إن على قطاع الشمال قبل كل شىء التوقيع على خارطة الطريق”.

وكان وفد السودانية للتفاوض حول “المنطقتين”-جنوب كردفان؛ والنيل الأزرق- المشارك فى اللقاء التشاورى قد وقع على خارطة الطريق التى قدمتها الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو امبيكى، بينما رفضت الحركات المتمردة وحزب الأمة القومى التوقيع عليها.
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مصر 365

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