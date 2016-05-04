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«مصر للطيران» تقدم تخفيضات تصل لـ50%على منتجات الأسواق الحرة

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«مصر للطيران» تقدم تخفيضات تصل لـ50%على منتجات الأسواق الحرة «مصر للطيران» تقدم تخفيضات تصل لـ50%على منتجات الأسواق الحرة

أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركة مصرللطيران للسياحة والأسواق الحرة ستقدم تخفيضات تصل إلي 50% علي بضائع الأسواق الحرة بالإضافة الي عرض الـ 7 اشخاص الذي طرحته للطيران للمسافرين علي رحلاتها الدولية بتقديم 25% للمرافقين خلال فترة الإحتفال بعيد مصر للطيران الـ84 على انشائها في 7 مايو 1932.

فيما أوضح رضا متولي رئيس شركة مصرللطيران للسياحة الكرنك والأسواق الحرة، خلال بيان صادر عن الشركة اليوم، أن العرض يشمل السلع المعروضة في مطار القاهرة مبني الركاب 1 و3 ومنفذ سيتي ستارز من عطور ومأكولات وهدايا وتخفيضات على مجموعة مختلفة من الماركات العالمية للأزياء وذلك لمدة اسبوعين اعتباراً من 7 مايو .

من ناحية أخري ستبدأ الشركة في انشاء مبني جديد علي مساحة 25 ألف متر مربع بتكلفة 160 مليون جنيه يشتمل علي مخازن ومبني إداري وجراجات وذلك بعد التفاوض مع شركة ميناء القاهرة الجوي علي مد فترة الإنتفاع لتصل الي خمسين عاما .

وأكد رضا متولي أن الشركة حالياً بصدد إعداد وتجهيز صالات العرض الخاصة بالأسواق الحرة لمبني الركاب الجديد رقم 2 والمقامة علي مساحة 1300 متر مربع بتكلفة استثمارية تصل نحو 25 مليون جنيه .

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