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تأجيل محاكمة 42 متهمًا بـ”أجناد مصر” لـ 1 يونيو

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تأجيل محاكمة 42 متهمًا بـ”أجناد مصر” لـ 1 يونيو تأجيل محاكمة 42 متهمًا بـ”أجناد مصر” لـ 1 يونيو

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم” أجناد ” الإرهابي لجلسة 1 يونيو، لاستكمال سماع الشهود.

ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم “همام محمد عطية”، والذي توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

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