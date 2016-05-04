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«الكسب غير المشروع»: حسين سالم تنازل عن أرض بقيمة 265 مليون جنيه بتاريخ سابق

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«الكسب غير المشروع»: حسين سالم تنازل عن أرض بقيمة 265 مليون جنيه بتاريخ سابق «الكسب غير المشروع»: حسين سالم تنازل عن أرض بقيمة 265 مليون جنيه بتاريخ سابق

المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع – أرشيفية

قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن “حسين سالم قدم كشف موقع منه، وأسرته، بالممتلكات التي تخصهم داخل وخارج ”.

وأضاف أن ” أكد “سالم”، أنه في حال ظهور أموال أو ممتلكات غير واردة في الكشف يتم ردها للدولة”.

وأوضح “السعيد خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، أن تحقيقات الجهاز اثبتت أنه من بين الأصول المعروضة مع حسين سالم قطعة أرض قيمتها 265 مليون جنيه، سبق وأن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء بتاريخ سابق عن تحقيقات الجهاز.

وأضاف أن حسين سالم تنازل عن قطعة الأرض مقابل حفظ التحقيقات معه في قضيةٍ أخرى بنيابة الأموال العامة إلا أن دفاع حسين سالم تمسك باحتساب قطعة الأرض ضمن التصالح، فيما رأى جهاز الكسب استبعاد الأرض من عملية التصالح لتنخفض النسبة المتفق عليها من 75 % إلى 74 %.

وجاء ذلك علاوةً على أن هناك مبلغ كاش كان لابد من دفعه، وهو 178 مليون جنيه إلا أن البنك، أكد أن حسابات سالم لا تفي بالمستحقات المطلوبة منه، ومن ثمة تم إبلاغ حسين سالم، لرد المستحقات.

 

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