أمريكا تعدم 39 ألف ديك رومى بسبب أنفلونزا الطيور

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، إن السلطات الأمريكية أعدمت 39 ألفا من الديوك الرومية فى ولاية ميزورى بسبب تفشى سلالة غير قوية من فيروس أنفلونزا الطيور فيما ظل المسئولون فى حالة تأهب تحسبًا لظهور حالات جديدة.

وذكرت وزارة الزراعة فى "ميزورى" أن سلطات الولاية فرضت الحجر الصحى وإجراءات المراقبة على مزرعة فى مقاطعة "جاسبر" حيث ظهرت حالات إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور من سلالة (اتش5ان1).

وأضافت الوزارة أن الاختبارات أظهرت سلامة المزارع التجارية كافة الموجودة فى دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من المزرعة المصابة.

ويعتبر التفشى الذى اكتشف أواخر الشهر الماضى منخفض العدوى وهو ما يعنى أنه ليس معديا أو قاتلا كسلالات أخرى من أنفلونزا الطيور. لكن مسئولو الصحة والزراعة يخشون من تحور هذه السلالات إلى أنواع أكثر خطورة وأشد عدوى من الفيروس.

والعام الماضى وبسبب تفشى سلالة سريعة العدوى من فيروس أنفلونزا الطيور نفق نحو 50 مليون من الدجاج والديوك الرومية أو أعدمت فى الولايات المتحدة.

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