غدًا…عمرو عبد الجليل وشيماء سيف في ضيافة رزان مغربي

كتبت- إنجي لطفي

تستضيف الفنانة رزان مغربي غدًا الخميس في الساعة 10 مساء، في برنامجها “الحياة حلوة” والذي يذاع على قناة “الحياة”، كل من الفنان عمرو عبدالجليل والفنانة شيماء سيف، في حلقة مميزة يحكي خلالها النجمين عن طفولتهم وكيف بدأت علاقتهم بالكوميديا وبالتمثيل.

وتحدث عمرو عبدالجليل خلال الحلقة عن أفضل دور قدمه والذي كان بفيلم “حين ميسرة”، كما تحدث عن فيلمه الجديد “فص ملح وداخ” والذي طٌرح منذ اسابيع في دور العرض.

وقام عبد الجليل بغناء عدد من الأغاني لعدوية ولعبد الحليم حافظ، كما ظهر لأول مرة نجله عبدالجليل عمروعبدالجليل خلال الحلقة وقام بالغناء مع والده.

وحكت شيماء سيف قصة أول ارتباط لها، وعلاقتها بالكوميديا، كما تحدثت عن بوكيه الورد الذي جاء لها قبل الحلقة من معجب لا تعرف من هو.

وقامت شيماء بتقديم العديد من الأغاني لنانسي عجرم “أخصمك اه” في جو من الكوميديا، بالإضافة إلى فقرة بدون كلام وبعض الألعاب الشيقة مثل كرة السلة في جو يسوده الفرح والبهجة.