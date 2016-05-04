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صور صادمة لمسنات تحولن الى شابات

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الأربعاء 04-05-2016 14:58

أثبتت عمليات التجميل قدرتها على تغيير شكل المرأة ومساعدتها على التخلّص من التجاعيد واستعادة شبابها. لكن الجديد في عالم الجمال كان صاعقة الكونتورينغ في تحويل المسنّات إلى شابات بخطوات مكياج خاصّة.

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انتشرت فيديوهات لـ " تي فليغو "،خبيرة تجميل من كرواتيا، تضع المكياج لمسنّة في عمر الثمانين، فتحوّلها إلى شابة ثلاثينية. تؤكّد الصور قبل المكياج أنّ وجه  السيدة المسنة مليء بالتجاعيد. وبعد خطوات المكياج، تحوّل شكلها تماماً، لا سيما بعد تحديد الحاجبين. تشير " تي فليغو " إلى أنها تجد صعوبة في رسم الحواجب، عندما يكون الوجه مجعداً إلى هذا الحدّ، في الوقت الذي تشكّل هذه الخطوة مرحلة أساسية من مراحل جعل السيدة تبدو أصغر في السنّ، بالإضافة إلى تركيب الرموش. ولا يمكننا أن ننكر أهمية الكونتورينغ في رفع وشدّ الوجه.
تحوّلت هذه السيدة إلى مثال للعديد من السيدات اللواتي لم يخضعن لعمليات تجميل، لكنهن يستخدمن المكياج لاستعادة شبابهن.
تابعي الصور، واكتشفي قوة المكياج في إخفاء علامات الشيخوخة والتعب.

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سيدتي

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