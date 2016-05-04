7 مستحضرات تخلصك من كل مشاكل البشرة

تحتاجين في هذا الفصل مستحضرات تساعدك على علاج بشرتك من كلّ الترسبات والعوامل المضرّة، التي تعرّضت لها في فصل الشتاء. اخترنا لك في هذا العدد من مجلة " سيدتي" أحدث إصدارات كريمات العناية بالبشرة:



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1.قناع من الأفوكا لترطيب بشرة اليدين

" أفوكادو هاند ماسك" Avocado Hand Mask من سيفورا Sephora

2.قناع مغذٍّ لأعماق بشرة الوجه لترطيب لا مثيل له

" سكين نوريش" Skin Nourish من بوبي براون Bobbi Brown

3.كريم يزيل البقع الداكنة عن اليدين

" سوبر ريستوراتيف هاند كريم" Super Restorative Hand Cream من كلارنس Clarins

4.تحتاجين هذا القناع قبل النوم لتغذية بشرتك في فترة الليل

" هيدرالايف جيلي سليب ماسك" Hydralife Jelly Sleep Mask من ديور Dior

5. كريم غني بالزيوت يساعد على شدّ الوجه وعلاج التجاعيد

" ريسيليانس ليفت أويل" Resilience Lift Oil من ايستيه لودر Estee Lauder

6.إذا كنت تحتاجين إلى كريم ليليّ مكثف لتغذية بشرتك، فإليك

" بيو بيرفورمنس غلو ريفيفال" Bio-Performance Glow Revival من شيسيدو Shiseido

7.أما إذا كنت بشرتك حسّاسة، فننصحك بتجربة

" كريم بو سانسيبل" Crème Peau Sensible من شانيل Chanel