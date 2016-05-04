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7 مستحضرات تخلصك من كل مشاكل البشرة

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الأربعاء 04-05-2016 19:07

تحتاجين في هذا الفصل مستحضرات تساعدك على علاج بشرتك من كلّ الترسبات والعوامل المضرّة، التي تعرّضت لها في فصل الشتاء. اخترنا لك في هذا العدد من مجلة " سيدتي" أحدث إصدارات كريمات العناية بالبشرة:


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1.قناع من الأفوكا لترطيب بشرة اليدين
" أفوكادو هاند ماسك" Avocado Hand Mask من سيفورا Sephora
2.قناع مغذٍّ لأعماق بشرة الوجه لترطيب لا مثيل له
" سكين نوريش" Skin Nourish من بوبي براون Bobbi Brown
3.كريم يزيل البقع الداكنة عن اليدين
" سوبر ريستوراتيف هاند كريم" Super Restorative Hand Cream من كلارنس Clarins
4.تحتاجين هذا القناع قبل النوم لتغذية بشرتك في فترة الليل
" هيدرالايف جيلي سليب ماسك" Hydralife Jelly Sleep Mask من ديور Dior
5. كريم غني بالزيوت يساعد على شدّ الوجه وعلاج التجاعيد
" ريسيليانس ليفت أويل" Resilience Lift Oil من ايستيه لودر Estee Lauder
6.إذا كنت تحتاجين إلى كريم ليليّ مكثف لتغذية بشرتك، فإليك
" بيو بيرفورمنس غلو ريفيفال" Bio-Performance Glow Revival من شيسيدو Shiseido
7.أما إذا كنت بشرتك حسّاسة، فننصحك بتجربة
" كريم بو سانسيبل" Crème Peau Sensible من شانيل Chanel

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سيدتي