السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ في سيناء 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر.

ويحظر القرار الرئاسي التجوال في المنطقة المحددة من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا، ويعاقب المخالف بالسجن، وتقوم القوات المسلحة إضافة إلى الشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وحفظ الأمن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء، في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من الجمعة 29 أبريل.

(المادة الثانية)

> يحظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولي من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة حالة الطوارئ من الساعة الساعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

(المادةالثالثة)

> تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

(المادة الرابعة)

> يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرةمن رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادةالخامسة)

> يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب.

(المادة السادسة)

> ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.