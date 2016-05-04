أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السقا فى “صاحبة السعادة”: تعرضت للسرقة 3 مرات في إيطاليا وخالد النبوى نجم كبير

Google+ Print
السقا فى “صاحبة السعادة”: تعرضت للسرقة 3 مرات في إيطاليا وخالد النبوى نجم كبير السقا فى “صاحبة السعادة”: تعرضت للسرقة 3 مرات في إيطاليا وخالد النبوى نجم كبير

أحمد السقا وإسعاد يونس

قال الفنان أحمد السقا إن الفترة التي شهدت تصوير فيلم “حرب اطاليا” كانت صعبة ،لإن معظم الفريق العمل كانوا من الشباب وارهقوا المنتج هشام عبد الخالق، مشيرًا إلى أن كواليس الفيلم كانت كوميدية وأنه تعرض للسرقة فى إيطاليا ثلاث مرات، كما تم سرقة كارافان رزان مغربي بالكامل بكل ما فيه من ملابس.

وتحدث الفنان أحمد السقا خلال استضافته ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عن العمل مع منى ذكي

قائلًا “هناك كيميا خاصة بيننا في العمل”.

كما تحدث عن كريم عبد العزيز مؤكدًا أنه كوميديان لم يتم اكتشافه حتى الآن، وكذلك خالد النبوي والذي وصفه السقا  بالنجم الكبير، حتى قبل أن يعمل معه فى فيلم “الديلر”. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا