السقا فى “صاحبة السعادة”: تعرضت للسرقة 3 مرات في إيطاليا وخالد النبوى نجم كبير

قال الفنان أحمد السقا إن الفترة التي شهدت تصوير فيلم “حرب اطاليا” كانت صعبة ،لإن معظم الفريق العمل كانوا من الشباب وارهقوا المنتج هشام عبد الخالق، مشيرًا إلى أن كواليس الفيلم كانت كوميدية وأنه تعرض للسرقة فى إيطاليا ثلاث مرات، كما تم سرقة كارافان رزان مغربي بالكامل بكل ما فيه من ملابس.

وتحدث الفنان أحمد السقا خلال استضافته ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عن العمل مع منى ذكي

قائلًا “هناك كيميا خاصة بيننا في العمل”.

كما تحدث عن كريم عبد العزيز مؤكدًا أنه كوميديان لم يتم اكتشافه حتى الآن، وكذلك خالد النبوي والذي وصفه السقا بالنجم الكبير، حتى قبل أن يعمل معه فى فيلم “الديلر”.