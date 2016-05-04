السقا في”صاحبة السعادة”: “تيمور وشفيقة” قصة حقيقة والدغيدي رفضتني بسبب لون بشرتي

أكد الفنان أحمد السقا إنه تمنى أن يكون من أحد أبطال فيلم “سهر الليالي”، قائلًا “الفيلم آثار غيرتي الفنية، وعرفت أنه كان سيتم عرض أحد أدوار البطولة لتقديمه ولكن لم يكتمل الأمر”.

وتحدث السقا خلال استضافته ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عن فيلم ”تيمور وشفيقة” والذي أكد أنه ليس فيلم ذكوري وليس ضد حقوق المرأة، ولكنه قصة عادية، موضحًا أنه الفيلم مأخوذ من قصى خاصة بأحد أصدقائه وكان من المفترض أن يتم جزء ثان منه ولكن لم يتم الأمر.