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بالصور.. "تعليم الغربية" تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل

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بالصور.. "تعليم الغربية" تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل بالصور.. "تعليم الغربية" تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل
شددت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على الضوابط الامتحانية والتزام الجميع، طلاب ومعلمين، بالتعليمات التى تم التنبيه عليها فى اجتماعات مديرى العموم، والتى سبقت أعمال الامتحانات، أثناء متابعتها اليوم مدرسة طنطا الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

من ناحية أخرى، اطمأنت وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بشكل طبيعى وهادئ، ولا يوجد ما يعكر سير الامتحانات، ولا توجد شكاوى من الورقة الامتحانية.

وتابعت "مجاهد" سير امتحانات النقل بإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث زارت مدرسة السيد يوسف الإعدادية بنين، ونبهت على الضوابط الامتحانية والتزام الجميع بتعليمات سير الامتحانات.

وشددت وكيل وزارة التعليم على عدم تواجد الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الطلاب والملاحظين، وعدم التدخين نهائياً داخل المدرسة، ونشر الضوابط والقرار الجمهورى لمنع الغش فى مكان بارز داخل المدرسة.

وأكدت غرفة عمليات التربية والتعليم بالغربية أن اليوم الأول من امتحانات نهاية العام الدراسى 2015 / 2016 لصفوف النقل مر بسلام دون وجود معوقات.

تعليم الغربية تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل (1)

تعليم الغربية تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل (2)

تعليم الغربية تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل (3)

تعليم الغربية تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل (4)

تعليم الغربية تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل (5)

تعليم الغربية تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل (6)

تعليم الغربية تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل (7)

تعليم الغربية تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل (8)

تعليم الغربية تشدد على الضوابط والتعليمات أثناء امتحانات النقل (9)

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