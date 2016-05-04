إصابة عدد من ركاب إحدى طائرات "الإتحاد الإماراتية" المتجهة إلى جاكرتا

>قالت شركة طيران الاتحاد الإماراتية إن العديد من الركاب أصيبوا بجراح بعدما تعرضت احدى طائراتها لاضطراب مفاجئ لدى استعدادها للهبوط فى العاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

أضافت الشركة اليوم الأربعاء أن طائرة الرحلة إى واى 474 التى أقلعت من مركزها فى أبوظبى تعرضت "لاضطراب شديد غير متوقع" قبل 45 دقيقة من هبوطها بمطار سوكارنو هاتا.

وقالت إن الطائرة هبطت بسلام لكن 31 راكبا أصيبوا بجراح، من ضمنهم تسعة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ولم تفصح شركة الطيران عن مزيد من التفاصيل حول مدى شدة الاصابات.

وقالت إن الاضطراب كان شديدا لدرجة تضررت معها صناديق التخزين فى المقصورة.

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