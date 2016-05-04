أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة عدد من ركاب إحدى طائرات "الإتحاد الإماراتية" المتجهة إلى جاكرتا

Google+ Print
إصابة عدد من ركاب إحدى طائرات "الإتحاد الإماراتية" المتجهة إلى جاكرتا إصابة عدد من ركاب إحدى طائرات "الإتحاد الإماراتية" المتجهة إلى جاكرتا

>قالت شركة طيران الاتحاد الإماراتية إن العديد من الركاب أصيبوا بجراح بعدما تعرضت احدى طائراتها لاضطراب مفاجئ لدى استعدادها للهبوط فى العاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

أضافت الشركة اليوم الأربعاء أن طائرة الرحلة إى واى 474 التى أقلعت من مركزها فى أبوظبى تعرضت "لاضطراب شديد غير متوقع" قبل 45 دقيقة من هبوطها بمطار سوكارنو هاتا.

وقالت إن الطائرة هبطت بسلام لكن 31 راكبا أصيبوا بجراح، من ضمنهم تسعة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ولم تفصح شركة الطيران عن مزيد من التفاصيل حول مدى شدة الاصابات.

وقالت إن الاضطراب كان شديدا لدرجة تضررت معها صناديق التخزين فى المقصورة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365