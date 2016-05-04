مؤسسة الملك خالد تحدد الموعد النهائي للترشح لجائزتي «التنمية» و«التميز»

أعلنت مؤسسة الملك خالد الخيرية أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح لنيل جائزة الملك خالد في فرعي "شركاء التنمية"، "والتميز للمنظمات غير الربحية"، في دورتها السادسة سيكون السبت السابع من شعبان 1437هـ.

وأكدت استمرار استقبال طلبات الترشيح لنيل الجائزة في الفرعين عبر موقع المؤسسة الإلكتروني: (http://kka.kkf.org.sa) منذ بدء استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الأحد 18 جمادى الآخرة 1437هـ.

وتمنح مؤسسة الملك خالد الخيرية جائزة فرع "شركاء التنمية" لأصحاب المبادرات المبتكرة التي أسهمت في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، في حين تمنح جائزة فرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، للمنظمات غير الربحية ذات الأداء والإبداع الإداري المتميز والذي يجعلها أكثر فاعلية، ويمكّنها من التأثير على تنمية المجتمع‏، وتعمل وفق خطط إستراتيجية متميزة ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ودعت المؤسسة أصحاب المبادرات المبتكرة والمنظمات غير الربحية إلى التقدم لنيل الجائزة في الفرعين، خصوصا أن مجرد التقدم بطلبات الترشح للجائزة يحقق فوائد إيجابية للمترشحين سواء فازوا بالجائزة أم لا؛ حيث تمثل جائزة شركاء التنمية محفزا على الابداع، وتبرز جهود المبدعين والمبدعات خصوصا غير المعروفين منهم والملتزمين بخدمة المجتمع بعيدا عن الأضواء، وهدفهم العمل الدؤوب لخدمة الغير والمجتمع.

وقد أسهمت جائزة "شركاء التنمية" التي يتزايد الإقبال على الترشح لها منذ انطلاقها في إذكاء روح الابتكار ومواجهة العديد من التحديات التي تواجهها المملكة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما انعكس على رفع مستوى الوعي بالقضايا الاجتماعية، وتحفيز الشباب من المواطنين والمقيمين بالمسؤولية تجاه الجانب التنموي والإنساني في البلاد، خصوصاً أن الجمهور هو من يرشّح أصحاب المبادرات وهو من يحسم أمر الفائزين إلكترونيا في مرحلة التصويت التي سيتم تحديد موعدها في الفترة المقبلة بعد اكتمال تلقي النماذج وفحصها وتحكيمها من قبل خبراء متخصصين.

وفيما يتعلق بجائزة "التميز للمنظمات غير الربحية"، أكدت المؤسسة الفوائد الكبيرة التي تعود على المنظمات المشاركة فيها؛ حيث تحصل على العديد من الفوائد تساعدها في تطوير أدائها وتميزها، منها تحليل وتقييم لأدائها حسب المعايير العالمية، إضافة إلى توصيات لتحسين أدائها.