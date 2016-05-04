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مكتب تسوية المنازعات يحيل طلب تمكين إبراهيم سعيد من رؤية نجله للمحكمة

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مكتب تسوية المنازعات يحيل طلب تمكين إبراهيم سعيد من رؤية نجله للمحكمة مكتب تسوية المنازعات يحيل طلب تمكين إبراهيم سعيد من رؤية نجله للمحكمة
أحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة أسرة المعادى، اليوم الأربعاء، الطلب رقم 433 لسنة 2016 المقدم من أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك السابق، لتمكين موكله من رؤية نجله "آدم"، إلى المحكمة للفصل فيه، وذلك بعد تغيب اللاعب، وزوجته "ابتسام علاء" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" عن حضور جلسة التسوية للمرة الثانية.

يذكر أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق، تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة أسرة المعادى، لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية، وتم تحديد جلسة 13 مارس لنظر الطلب، لكن "سعيد" تغيب عن الجلسة ليتم تحديد جلسة أخرى يوم 20 مارس، وبعد تغيب اللاعب عن الحضور للمرة الثانية تم إحالة الأمر للمحكمة للفصل فيه، لتحدد يوم 21 أبريل الماضى لنظر أولى جلسات دعوى الخلع.

اليوم.. نظر الجلسة الثانية لطلب تمكين إبراهيم سعيد من رؤية نجله
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