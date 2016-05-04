بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن حلب

بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبون الدائمون لبحث الأوضاع المتدهورة فى حلب وسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة للقصف المتواصل من جانب قوات النظام السورى على المدينة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأعلنت الجامعة فى مذكرة عممتها على مندوبيات الدول الأعضاء السبت الماضى بأن الاتفاق على عقد الاجتماع تقرر بعد المشاورات والاتصالات التى أجرتها الأمانة العامة ومملكة البحرين الرئيس الحالى لمجلس الجامعة مع الدول الأعضاء وبعد موافقة دولتين اثنتين على عقد الاجتماع هما السعودية والبحرين وهو ما ينص عليه النظام الداخلى للجامعة فى مثل هذه الأحوال.
وكانت دولة قطر طلبت فى مذكرة بعثت بها للأمانة العامة للجامعة فى وقت سابق اليوم، عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث الأوضاع المتدهورة فى حلب وسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة للقصف المتواصل من جانب قوات النظام السورى على المدينة.
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