بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن حلب

بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبون الدائمون لبحث الأوضاع المتدهورة فى حلب وسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة للقصف المتواصل من جانب قوات النظام السورى على المدينة.

وأعلنت الجامعة فى مذكرة عممتها على مندوبيات الدول الأعضاء السبت الماضى بأن الاتفاق على عقد الاجتماع تقرر بعد المشاورات والاتصالات التى أجرتها الأمانة العامة ومملكة البحرين الرئيس الحالى لمجلس الجامعة مع الدول الأعضاء وبعد موافقة دولتين اثنتين على عقد الاجتماع هما السعودية والبحرين وهو ما ينص عليه النظام الداخلى للجامعة فى مثل هذه الأحوال.

وكانت دولة قطر طلبت فى مذكرة بعثت بها للأمانة العامة للجامعة فى وقت سابق اليوم، عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث الأوضاع المتدهورة فى حلب وسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة للقصف المتواصل من جانب قوات النظام السورى على المدينة.

- مقتل العشرات فى معارك بين الجيش السورى وقوات المعارضة فى حلب