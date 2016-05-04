المركز الإعلامى الليبى: مارتن كوبلر يقيد حرية الصحفيين الليبيين

وجه إبراهيم بلقاسم مدير المركز الليبى للإعلام وحرية التعبير تهمة تقييد حرية التعبير وإبداء الرأى لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا بعد تهديدها بفرض العقوبات على من يرفض حكومة السراج التى تجاوزت كل الخطوط الحمراء القانونية والدستورية وتجاوزت الإعلان الدستورى والاتفاق السياسى والقانون بل وأصبحت حكومة أمر واقع.

وأدان المركز الليبى للإعلام وحرية التعبير فى بيان صحفى أسلوب التهديد والتلويح بالعقوبات التى تقوم به البعثة ورئيسها مارتن كوبلر الذى لم يعد مرغوبا فيه بحسب درسات قام بها المركز الليبى، والانحراف الخطير فى دور بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا وإنحيازها الصارخ لطرف واحد فقط وابتعادها عن مبدأ الحياد والمسافة الواحدة.

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