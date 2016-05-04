ضباط الاحتلال يقتحمون مصليات الأقصى..ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم أكثر من 40 عنصراً من ضباط مخابرات الاحتلال، وعدد من ضباط الشرطة، ومجموعات من المستوطنين، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بفلسطين، من باب المغاربة، بحماية معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع فى شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن ضباط مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحموا المصلى القبلى والأقصى القديم، فى خطوة استفزازية تصدى لها المصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية، فى حين أدى مستوطنون متطرفون طقوسا وشعائر تلمودية صامتة فى منطقة باب الرحمة المعروفة باسم "الحُرش" بين المصلى المروانى وباب الأسباط، والتى عادة ما يستغل المستوطنون بعدها النسبى عن مركز المسجد الأقصى، لممارسة طقوسهم التلمودية فيها، وكل ذلك بحماية مشددة من قوات الاحتلال المرافقة.

وواصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة على بوابات المسجد الأقصى واحتجاز بطاقات الشبان والنساء خلال دخولهم للمسجد.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء، 16 مواطناً فلسطينيا من عدة محافظات فى الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير- فى بيان الأربعاء- أن 4 مواطنين اُعتقلوا من بلدتى دير أبو ضعيف وفقوعة قضاء جنين، فيما اُعتقل 3 مواطنين على الأقل من محافظة الخليل.

ومن محافظة نابلس اُعتقل مواطنين، وجرى كذلك اعتقال مواطنين من بلدة كفر مالك قضاء محافظة رام الله والبيرة، واعتقل الاحتلال 4 مواطنين على الأقل من القدس وفى بلدة بيت فجار اُعتقل فتى.

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