قطر تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب السورى

أعرب السفير سيف بن مقدم البوعينين، سفير دولة قطر فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عن إدانة الدوحة للوضع المأساوى فى حلب نتيجة قصف النظام السورى لها.

وأكد السفير البوعينين، خلال الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبون الدائمون لبحث التطورات الأخيرة فى حلب اليورية، على ضرورة ادانة المجتمع الدولى لهذه الأعمال العدوانية، والتحرك الجاد لوقف هذه المجازر، التى نتجت عن قصف النظام السورى وحلفائة للأحياء السكنية والمستشفيات وأماكن متفرقة من سوريا.

ودعى السفير القطرى إلى توفير الحماية الدولية للشعب السورى وضمان إيصال كافة المساعدات الإغاثية له.

كما دعى إلى اتخاذ موقف عربى جاد لاتخاذ موقف عاجل تجاه مجازر بشار الأسد بحق الشعب السورى، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن فى هذا الصدد.

وأتم: "نطالب مجموعة الدعم الدولية لسوريا بالالتزام بتعهداتها لمنع تلك المجازر، ووقفها واستئناف المفاوضات السياسية لحل الأزمة السورية بتشكيل نظام حكم انتقالى".

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