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مبعوث الأمم المتحدة لليمن: استئناف محادثات السلام فى الكويت اليوم

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مبعوث الأمم المتحدة لليمن: استئناف محادثات السلام فى الكويت اليوم مبعوث الأمم المتحدة لليمن: استئناف محادثات السلام فى الكويت اليوم

> قال مبعوث الأمم المتحدة الذى يحاول التفاوض لإنهاء الحرب فى اليمن ان محادثات السلام سوف تستأنف فى الكويت.

وقال اسماعيل ولد الشيخ أحمد على تويتر ان المحادثات سوف تستأنف اليوم الأربعاء. واضاف ان اطراف الصراع كافة وافقوا على تشكيل لجنة للنظر فى ما حدث فى محافظة عمران التى أفيد بتعرضها لهجوم المتمردين الحوثيين.

وكان الهجوم هذا قد أوقف المحادثات فى مدينة الكويت.

وتقاتل اليمنية المتعرف بها دوليا، والتى تحظى بدعم التحالف العسكرى الذى تقوده المملكة العربية ، المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء فى سبتمبر 2014. ودخلت القوات بقيادة السعودية الصراع فى مارس 2015.

ومنذ عام على التدخل السعودي، قالت الأمم المتحدة ان الحرب أودت بحياة قرابة تسعة آلاف شخص، ثلثهم من المدنيين.
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مصر 365

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