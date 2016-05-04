حمدان بن محمد: اليوم أفاخر بجميع الخريجين وبـأخي أحمـد بن محــمد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صورة سيلفي على حسابه في انستغرام جمعته مع أخويه مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد الذي تخرج صباح اليوم ضمن الدورة الخامسة من شباب الوطن المنتسبين في الخدمة الوطنية.

وعلق سموه على الصورة قائلا: "اليوم .. الـفرحة فرحـتين .. أفاخر بجميع الخريجين و .. بـك أخي احمـد بن محــمد".

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج الدورة الخامسة من شباب الوطن المنتسبين في الخدمة الوطنية والاحتفال بالذكرى الأربعين لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة.

وحضر حفل التخريج الذي أقيم صباح اليوم على ميدان معسكر التدريب في سيح الحمة في مدينة العين، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة إلى جانب عدد من قادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط وجمع من أولياء أمور الخريجين.