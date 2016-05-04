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حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية

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حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية
قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى من ضبط مسدس 9مم، و(2) خزنة مسدس و(15) طلقة عيار 9مم، بالإضافة إلى ضبط (2) عربة محملين بـ(27) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (9) كجم، و(494) قاروصة سجائر مسرطنة.

وفى إطار الحد من قيام العناصر الإجرامية بتخريب الاقتصاد القومى تم ضبط مبلغ مالى مزيف قدره (10350) جنيه مصرى.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى تم ضبط (13) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتهم بحوالى (3.5) فدان بالإضافة إلى (10) جوال بداخلهم (298) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (745) كجم.

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط (7) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية محملين بـ"4351" طلقة مختلفة الأعيرة - "130" بندقية خرطوش - "19" خزنة - "350000" قرص لعقار الترامادول المخدر - "7620" قاروصة سجائر مسرطنة - "3" هاتف ثريا، بالإضافة إلى (220) فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير شرعية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تم ضبط (88) فرداً من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية.

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط (2) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية عثر بداخلهم على (9200) قاروصة سجائر مسرطنة.

وفى سياق متصل، وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول (1094) عربة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (1)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (2)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (3)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (4)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (5)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (6)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (7)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (8)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (9)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (10)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (11)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (12)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (13)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (14)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (15)

حرس الحدود يضبط 4351 طلقة و35 ألف قرص ترامادول بالمنطقة الغربية (16)


>- المتحدث العسكرى ينشر مقطع فيديو لوزير الدفاع فى البيان العملى "مجد 14"

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مصر 365

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