إحالة دعوى تمكين «إبراهيم سعيد» من رؤية نجله إلى المحكمة للفصل فيها

أحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي، الأربعاء، الطلب المُقدم من أحمد المغربي، محامي إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، لتمكين موكله من رؤية نجله “آدم” إلى المحكمة للفصل فيه.

وحمل الطلب رقم 433 لسنة 2016م، حسبما أفاد مراسلنا.

جاء ذلك بعد تغيب اللاعب، وزوجته “ابتسام علاء”، الشهيرة بـ”شهد عبد الله”، عن حضور جلسة التسوية اليوم للمرة الثانية.

وقال أحمد المغربي، محامي اللاعب، إنه سيحرك دعوى الرؤية خلال اﻷسبوع المقبل.

كما قال هيثم حمد الله، محامي شهد عبد الله، زوجة إبراهيم سعيد، إن “سعيد”، لن يرى نجله إلا بعد صدور حكم قضائي في دعوى الرؤية، مادام تجاهل الطرق الودية، وفضل اللجوء إلى القانون أولًا.

وشدد “حمد الله”، على أن زوجة إبراهيم سعيد، لم تمنع اللاعب من رؤية ابنه، و أنها حاولت أكثر من مرة أن تحثه على زيارته لكن دون جدوى، ثم فوجئت أنه رفع دعوى رؤية بحجة أنها تمنعه من زيارته.

وأضاف فقررت أنه لن يراه إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى”.

يذكر أن زوجة لاعب الأهلي والزمالك السابق، كانت قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي، لتطليقها منه طلقة بائنة خلعًا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية، والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج “بعد زواجه عرفيًا من سيدة مغربية”.