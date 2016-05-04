رانييري يحذر الحالمين بالتعاقد مع لاعبيه

وجه المدرب الإيطالي، كلاوديو رانييري، تحذيرا إلى أي فريق يفكر في الحصول على خدمات أي من عناصر التشكيلة المتوجة مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن ثمن ذلك سيكون “باهظا”.

وتوج ليستر، الذي كان قريبا من الهبوط في الموسم الماضي، مسيرة رائعة بضمان الفوز باللقب الأول في إنجلترا لأول مرة في تاريخه الاثنين الماضي، ولم يتأخر المدرب الايطالي في إبلاغ لاعبيه بأن استمرارهم مع ليستر سيكون الأفضل بالنسبة لهم.

ونقلت رويترز عن رانييري (63 عاما) قوله “أود الاحتفاظ بجميع لاعبي فريقي، وإذا ما قال أحد اللاعبين إنه يريد الانتقال لفريق ما فإنني سأحول إقناعه بالبقاء”.

وأضاف رانييري قوله “سأوضح للجميع أن ليستر فريق رائع ولقد فزنا باللقب ويمكننا إنجاز المزيد في السنوات القليلة المقبلة.. من يغادر سيتحمل المخاطرة لأنه هنا يتمتع بوضع جيد للغاية، ولا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يحدث.”