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القبض على 9 أشخاص يفرضون الإتاوات على المواطنين لـ"ركن السيارات" بالجيزة

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القبض على 9 أشخاص يفرضون الإتاوات على المواطنين لـ"ركن السيارات" بالجيزة القبض على 9 أشخاص يفرضون الإتاوات على المواطنين لـ"ركن السيارات" بالجيزة
شن ضباط مباحث الإدارة العامة لمرورالجيزة، اليوم الأربعاء، حملة أمنية أسفرت عن ضبط 9 أشخاص لقيامهم بمزاولة مهنة منادى سيارات بدون ترخيص، وتحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين كإتاوات.

وتبين من الكشف الجنائى عليهم أن 3 منهم سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات، وتسول، وآخر سبق اتهامه فى 16 قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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