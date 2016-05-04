القبض على 9 أشخاص يفرضون الإتاوات على المواطنين لـ"ركن السيارات" بالجيزة

شن ضباط مباحث الإدارة العامة لمرورالجيزة، اليوم الأربعاء، حملة أمنية أسفرت عن ضبط 9 أشخاص لقيامهم بمزاولة مهنة منادى سيارات بدون ترخيص، وتحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين كإتاوات.

وتبين من الكشف الجنائى عليهم أن 3 منهم سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات، وتسول، وآخر سبق اتهامه فى 16 قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

القبض على عامل شرع فى قتل عاطل عاكس زوجته فى أبو النمرس بالجيزة

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