وصول 8500 طن بوتاجاز لموانى السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة دوكتور او قادمة من جدة لشحن 11 ألف طن دقيق ومكرونة وسكر، كما تغادر السفينة بورسعيد وعلى متنها 11 ألف طن حديد لفف وصناديق اقراص المونيوم متجهة الى جدة .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم نشاطا ملحوظا فى تداول البضائع وحركة الركاب بالميناء، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة اروباف وعلى متنها 27 ألف و500 طن فحم بترولى اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للالومنيوم .

وتم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة وقامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة بإتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام و تداول الفحم البترولى و الحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 "ملحق رقم 12"، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ و التخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال .

>كما شهد الميناء استقبال السفينة نورس وعلى متنها 1598 رأس عجول حية قادمة من السودان وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وإدارة الحجر البيطرى لاتخاذ اللازم نحو فحص الشحنات قبل السماح بالإفراج عنها وتوزيعها على محافظات جنوب الوادى.

وعلى جانب آخر يستعد الميناء اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 374 راكب و31 سيارة و43 شاحنة وتغادر العبارة مسرة وعلى متنها 320 راكب و13 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 39 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 19 شاحنة و10 راكب والسفينة اسكاريا وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند، بالإضافة الى ان الميناء شهد بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 513 راكب و13 سيارة و25 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 64 شاحنة و10 راكب والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 71 شاحنة و32 سيارة رسالة تصدير.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 554 راكب و25 براد و25 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت و2 سيارة قاطرة بمقطورة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 286 راكب و21 براد و23 تريلا و3 سيارة و1 سيارة قاطرة بمقطورة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 241 راكب و1 سيارة و25 براد و17 تريلا و1 سيارة قاطرة بمقطورة.