وزارة الرى: إزالة 18 مشتل "أرز" مخالف فى كفر الشيخ

أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، أنه تمت إزالة 18 مشتل "أرز" مخالف بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه سيتم كافة الزراعات المخالفة هذا العام.

وأضاف ميخائيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلنة لزراعتها فى مهدها، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للأرز حددت المساحة المنزرعة للعام الجديد، بمليون و76 ألف فدان فى 8 محافظات، وحظر زراعته فى 19 محافظة، ولن يتم السماح بأى مخالفات.

وأكدت وزارة الرى، أن المساحة المقررة تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات لوصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأعلنت الوزارة أنه تم توفير المياه اللازمة لمشاتل الأرز فى المناطق المقررة أول الشهر الحالى، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتباراً من 15 مايو وحتى أغسطس فيما عدا محافظات كفر الشيخ والدقهلية التى تم توفير المياه لها منتصف الشهر الماضى، وبدأت مناوبات الزراعة أول الشهر الحالى وحتى 15 أغسطس.