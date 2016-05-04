إدارة السياحة والمصايف: الإسكندرية استقبلت 2 مليون زائر فى شم النسيم

قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية استقبلت ما يقرب من 2 مليون زائر تقريبا فى شم النسيم، حيث شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرًا.

وأشار، حجازى فى بيان له اليوم، إلى أنه بناء على تعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، فقد قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور على شواطئ الإسكندرية يوم شم النسيم للتأكيد على نظافة الشواطئ وحسن استقبال الزوار وعدم استغلالهم.

وأكد "حجازى" على أن الإدارة ستواصل المراقبة الشديدة على مستأجرى الشواطئ حرصا على تقديم أفضل خدمة للمصطافين خلال الصيف القادم.

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