تنفيذ 100 قرار إزالة تعدى على أراضى زراعية بمركز الفتح بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة بجميع نطاق مراكز وقرى المحافظة حفاضا على الأرض الزراعية من التآكل، مشيرا إلى أنه سيتم التصدى بكل حسم لكافة محاولات التعدى على الأراضى الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة وكافة الأحكام الإدارية والقضائية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين منوهاً أن هذه الاراضى حق للأجيال القادمة وإهدارها يؤثر على الوطن كله.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الفتح بتنفيذ 100 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية بنطاق المركز والقرى التابعة له منذ بداية عام 2016 حتى الآن للقضاء على هذه الظاهرة نهائياً.

وأوضح أبو العيون عزتلى رئيس مركز ومدينة الفتح، أن الإزالات تمت بالتنسيق مع مركز الشرطة والإدارة الزراعية ومعدات وعمالة المركز وتم تنفيذ 28 قرار إزالة بقرية بنى مر، فضلا عن تنفيذ 24 قرار إزالة بقرية عرب مطير وتوابعها و19 قرار إزالة بقرية منشية المعصرة و13 قرار إزالة بقرية أولاد سراج و16 قرار إزالة بقرية الأكراد التابعة لبنى زيد.

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