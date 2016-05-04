4 أطعمة يجب على مريض الربو تجنبها.. أشهرها اللحوم والبيض والأسماك

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الربو يعمل على انسداد الممرات الهوائية ويمكن أن يؤدى إلى الاختناق، كما نصح مرضى الربو بتجنب بعض الأطعمة والحفاظ على نمط حياة معين لتقليل نوبات الربو إلى مستوى معين، مضيفا أن هناك لائحة للأطعمة التى يجب على مريض الربو تجنبها وتتضمن الآتى:

1- المنتجات الحيوانية: التى تشمل اللحوم واللبن والبيض والأسماك واللحوم، تقلل من مضاعفات حدوث الحساسية.

>2- المخللات: قد تحتوى بعض المخللات على مادة الكبريتيت، التى تؤثر على التنفس، فمن الأفضل تجنب المخللات إذا كنت تعانى من الربو.

>3- الفاكهة المجففة: قد تحتوى على بعض المركبات التى تؤدى إلى تفاقم الحالة، ويمكن تجنبها مثل المشمش والتوت البرى والأناناس.

>4- المشروبات الغازية: تحتوى على بعض المكونات التى تسبب مشاكل فى التنفس للمرضى الذين يعانون الربو.

- أطعمة ومشروبات لا تتناولها مع أدوية القلب والضغط والربو

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