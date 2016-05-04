لو ابنك بيهرش وسط الجناين والورد.. يبقى عنده "حساسية الزرع"

من المؤكد أن طفلك الصغير يعانى أحيانا من الهرش والحكة والطفح الجلدى لأى سبب من الأسباب، ولكن هل تعرفت يوما على نوع من الحساسية يسمى "الزرع"؟!

هل لاحظت أن طفلك يعانى الحكة كلما لعب فى حديقة المنزل؟! أو شعر بالهرش بعد مباراة لكرة القدم فى النادى؟! إذن فطفلك يعانى من هذا النوع من الحساسية، ويقول الدكتور خالد بهجت استشارى أمراض الجلدية والتناسلية، أن هذا النوع من الحساسية يعانى خلاله الطفل من هرش وحكة وطفح جلدى وبقع حمراء وقد يصحبه تورم بالجلد نتيجة التعرض أو التعامل مع الزهور والنباتات.

وأوضح الدكتور خالد أن هذه الحساسية غير مقتصر على نوعية نباتات بعينها، بل يدخل تحت قائمته الزهور والورد والنجيلة والنخل والشجر وغيرها، لذا توقعى إصابة طفلك بالحساسية من أية نوع من الزرع يتعامل طفلك معه مباشرة.

ونصح د. خالد بملاحظة الأم لنوعية الزهور التى يتحسس الطفل منها، وإبعاده عن التعامل المباشر معها، وعرضه على مختص لإجراء اختبار حساسية لإمكانية إعطائه مصلا مضادا إذا كان لهذه النوعية من الزهور مصل مخلق.

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