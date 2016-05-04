للحامل.. عشان تتجنبى نوبات القولون والإمساك والإسهال "حطى أعصابك فى تلاجة"

"حطى أعصابك فى تلاجة" نصيحة مهمة ومباشرة يوجهها الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، المؤسس والمدير الطبى لمؤسسة مصر للصحة، لكل الحوامل اللاتى يعانين من مشاكل اضطرابات القولون أثناء الحمل وقبله.

ونصح د. عمرو السيدات الحوامل بالابتعاد عن مسببات التوتر والعصبية بشكل تام، لأن تلك الفترة تزيد فيها حدة الاضطرابات النفسية الناتجة عن التغييرات الجسدية والهرمونية والنفسية التى تمر بها الحامل.

وأضاف استشارى النساء والتوليد خلال حديثه، أن الحامل عرضة لاضطراب القولون خاصة إذا كانت تمر بفترات من التوتر والعصبية وكثرة التفكير، ناصحا إياها بالبعد تماما عن تناول الأطعمة والمشروبات التى تلاحظ السيدة إثارتها للقولون ونوباته من أوجاع وحالات مساك وإسهال، ولكل شخص أطعمة بعينها ترهق وتثير قولونه تختلف عن غيره.

ولفت "حسن" إلى ضرورة استشارة الحامل طبيبها المتابع وإبلاغه بنوبات الإسهال والإمساك، وقد يصف لها دواء منظما لحركة القولون وعمله آمن خلال الحمل إذا تطلبت حالتها هذا الأمر، وبخاصة إذا كانت من مريضات القولون العصبى وكانت تعانى نوباته قبل حدوث الحمل، محذرا من تعاطى الحامل أية عقاقير دون الرجوع إلى طبيبها.

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