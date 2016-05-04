أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: لبن الأم يزيد أنسجة المخ للأطفال المولودين مبكرا

Google+ Print
دراسة: لبن الأم يزيد أنسجة المخ للأطفال المولودين مبكرا دراسة: لبن الأم يزيد أنسجة المخ للأطفال المولودين مبكرا
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة تشيد بفوائد الرضاعة الطبيعية، إذ أفادت الدراسة بأن حليب الثدى قد يساعد فى تعزيز نمو المخ لدى الأطفال "المولودين مبكراً".

وأوضحت الدكتورة سينثيا روجرز، أستاذة الطب النفسى للأطفال فى جامعة واشنطن فى سانت لويس ومؤلفة الدراسة، أن أدمغة الأطفال الذين يولدون قبل الميعاد المحدد لهم عادة لم تكتمل تماما.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بالكشف بواسطة الرنين المغناطيسى على أدمغة حوالى 77 رضيعاً ولدوا فى وقت مبكر بمتوسط 10 أسابيع على الأقل، ووجدوا أن الأطفال الرضع الذين تمت تغذيتهم بالمزيد من حليب الثدى كانت أحجام أدمغتهم أكبر. وقالت "روجرز" إن حجم مخ الرضيع أمر مهم لأن عدة دراسات أخرى أظهرت وجود علاقة بين حجم الدماغ والتطور المعرفى.

وأظهرت نتائج المسح بالرنين المغناطيسى أن الرضع الذين تغذوا على حليب الثدى بما لا يقل عن 50% من الوجبات الغذائية اليومية كانت لديهم أنسجة أكثر بالمخ والمنطقة القشرية السطحية من أولئك الذين تلقوا كمية أقل بكثير من الرضاعة الطبيعية.

وعرضت الدراسة فى الاجتماع السنوى لجمعيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال فى بالتيمور، ونشرت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”.


>- للأمهات.. الإفراط فى تغذية الرضيع بالأرز يرفع نسب الزرنيخ فى البول

- فاكهة تعرض طفلك للإصابة بالمرض.. تجنبيها أثناء إرضاعه طبيعيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365